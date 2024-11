Lanazione.it - Svuotano la cassaforte a muro. Raid notturno: bottino di 20mila euro

Capannori (Lucca), 4 novembre 2024 - Dopo aver disattivato il sistema di allarme, hanno trovato la: aprendola con una mola sono riusciti a prelevarne il contenuto, oro e gioielli, ricordi di una vita, per un valore che si aggira sui 20 mila. Clamoroso furto nella notte tra sabato e domenica in via dei Ciabattari a Capannori. In casa non c’era nessuno e i malviventi hanno agito a colpo sicuro. I ladri, spaccata l’inferriata di una finestra sul retro dell’abitazione, hanno reciso i cavi della sirena di allarme e sono entrati. La gang ha esplorato tutti gli ambienti, mettendoli a soqquadro, con mobili spostati, suppellettili rovesciate e disordine ovunque. Individuato il forziere, hanno azionato una mola che si erano portati dietro. Questo potrebbe far pensare che sapessero dell’esistenza della, ma saranno le indagini a stabilirlo.