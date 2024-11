Snam stoccaggi pieni al 985 per cento a chiusura della campagna di iniezione

Lettera43.it - Snam, stoccaggi pieni al 98,5 per cento a chiusura della campagna di iniezione

ha comunicato che, al terminediconclusa il 31 ottobre 2024, il livello di riempimento degliitaliani ha raggiunto una percentuale del 98,5 per, per un totale di 18,7 miliardi di metri cubi trao di modulazione (13,9 miliardi di metri cubi, che supera il livello record già registrato nel 2023 pari a circa 13,6 miliardi di metri cubi) eo strategico (4,8 miliardi di metri cubi), a fronte di un livello di riempimento medio degliin Europa pari a circa il 95 per. Tale cifra tiene conto sia deglidi Stogit (società posseduta al 100 perda) che hanno raggiunto 17,4 miliardi di metri cubi complessivi, trao di modulazione (12,7 miliardi di metri cubi) eo strategico (4,7 miliardi di metri cubi), sia di quelli degli altri operatori. L’ad Venier: «Il dato ci consente di guardare con fiducia alla stagione invernale» «La conclusionedici consente di guardare con fiducia alla stagione invernale, pur in uno scenario di costante volatilità e incertezza che contraddistingue i mercati globali» ha commentato l’amministratore delegato di, Stefano Venier.