Ilfattoquotidiano.it - Ricoperto di pelo aggrovigliato al punto da dover essere tosato in sedazione, il cane Rex vive una vita d’inferno: alla sua proprietaria una multa di soli 150 euro

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La storia di Rex è arrivata in tribunale e si è chiusa con unadi150sua. Nel dare la sentenza è stato tenuto conto della difficoltà della donna nel gestire il marito di malato d’Alzheimer. Quello che è certo è che per ilsta per arrivare una nuova: ora è pronto perfinalmente adottato. Ma cosa gli è capitato? Salvato dDublin Society for Prevention of Cruelty to Animals, racconta La Stampa, era un ammasso di” in dreadlock altale dalo tosare incompleta per ergli sofferenze. Laina gabbia piccolissima lo ha provato non solo fisicamente ma anche mentalmente tanto da fargli passare ore a “inseguirsi la coda”.