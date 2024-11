Quotidiano.net - Punti patente persi: come recuperarli ed evitare di rifare l’esame

Roma, 4 novembre 2024 – Dai -10della guida in stato di ebbrezza ai -2 della sosta nella corsia riservata agli autobus, passando per i -5del mancato allaccio delle cinture di sicurezza. Sono tantissimi i modi in cui è possibile perdere il tesoretto di 20complessivi che ogni automobilista ha in dotazione sulla propriadi guida. Il rischio è quello di trovarsi a dovergli esami per la(revisione) qualora si esauriscano tutti i. A meno di non tenere monitorato il proprio "tesoretto"edche si azzeri (Per conoscere il punteggio associato alla propriadi guida basta telefonare al numero 06.45775962, attivo tutti i giorni 24 ore su 24) Prima di arrivare al saldo zero (che impedisce la possibilità di riavereattraverso appositi corsi), esistono diversi modi per guadagnaresulla. Ecco quali. Il primo scatta automaticamente: chi non commette nessuna infrazione “guadagna” duein più ogni biennio, fino a un massimo di 30complessivi.