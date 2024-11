Ilfattoquotidiano.it - “Poverino mio marito, nel quotidiano gli tocca prendermi nature, in tuta e senza tacchi. La Talpa? Ci metto la faccia”: parla Diletta Leotta

“Doppio gioco? Chi non l’ha mai fatto in vita sua? Nel nostroè inevitabile indossare delle maschere”. A dirlo è, che domani, 5 novembre, debutterà sulla televisione in chiaro con la conduzione de La, storico reality show targato Mediaest in cui 10 concorrenti devono scoprire il doppio gioco di uno di loro, la, appunto, che cercherà di sabotarli. “Ho sempre desiderato misurarmi con l’intrattenimento, mi stimola, sono orgogliosa e piena di energie positive”, dicein un’intervista al Corriere della sera.