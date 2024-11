Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre

Leggi tutto su Davidemaggio.it

ARIETE – Finalmente La Talpa! Sarà unamolto positiva per voi dell’Ariete (d’altronde è un bel periodo per voi e lo sarà per tutto!) e accadranno un sacco di cose belle, anzi bellissime. A partire dall’amore. Ebbene sì, per i single sono previsti sette giorni fortunati per quanto riguarda i batticuori, grazie a una Venere in formissima e ad alcuni incontri da non sottovalutare (soprattutto giovedì e soprattutto con i Gemelli). Insomma, possiamo dire “Finalmente l’amore!”. Così come i fan de La Talpa possono dire: “Finalmente La Talpa!”. Dopo ben 16 anni, tanti proclami, rinvii, attese e speranze eccoci qua! Con una partenza anticipata e un nuovo modo di fruire la visione tra Canale5 e Infinity!dal 4 al 10Davide Maggio.