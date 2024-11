Lanazione.it - Mostro di Firenze, un esperto analizzerà lo squarcio nella tenda di Scopeti

, 4 novembre 2024 – Undi tessutilodi: è iniziato stamani, in Procura, l'accertamento sul reperto in cui ildiuccise le sue ultime due vittime, i francesi Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili nel settembre del 1985. L'analisi è stata richiesta dagli avvocati Valter Biscotti e Antonio Mazzeo, i legali del nipote di Mario Vanni, il postino di San Casciano condannato all'ergastolo per quattro duplici omicidi (tra cui quello di): i due legali stanno preparando una richiesta di revisione della condanna alla corte d'appello di Genova. Sempre nell'ottica della richiesta di revisione, i legali hanno effettuato un esperimento sulla piazzola di, affidato ad entomologi. Secondo la conclusione degli esperti, il delitto è da retrodatare di almeno un giorno e questo inficerebbe la testimonianza del "supertestimone" Giancarlo Lotti.