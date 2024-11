Metropolitanmagazine.it - Morrisey costretto a interrompere il concerto: troppi fan sul palco per abbracciarlo

Per un musicista, il sostegno e la dedizione dei fan è un elemento fondamentale, che fa sempre piacere e che lo sprona a dare il meglio di sé. A volte, però, l’affetto da parte del pubblico diventa eccessivo. È successo sabato sera aadbruscamente il suoalla Music Hall at Fair Park. Durante il bis, alcune persone sono riuscite a salire sulscenico per rubare un abbraccio o una stretta di mano al loro beniamino. In poco tempo, il gesto di pochi è degenerato in una vera calca e, a quel punto, la sicurezza si è vista costretta a intervenire. Il live è dunque finito prematuramente, e il cantante si è rifugiato al sicuro, nel backstage. Nei video condivisi, si vede un addetto alla security uscire di scena zoppicando.