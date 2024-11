Liberoquotidiano.it - Manovra: da aumento pensioni minime a no a web tax, i paletti di Fi 'va migliorata'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Aumentare le, maggiore riduzione dell'Irpef, no alla web tax che invece dei 'giganti del web' colpirà pmi e giornali on line, no all'obbligo di imporre revisori dei conti ministeriali per le imprese che ricevono contributi dello Stato, no al blocco del turn over delle Forze dell'ordine. Forza Italia pone una serie diallaeconomica pur condividendone l'impianto complessivo. Le richieste di modifica alla legge di bilancio avanzate dagli azzurri ora sono state 'ufficializzate' da Antonio Tajani, che oggi in una intervista a 'Il Giornale' mette nero su bianco cosa va migliorato dellae avverte: ''no a norme sovietiche''.