Manifatture Sigaro Toscano lancia “Terre”, omaggio alle radici italiane

ROMA (ITALPRESS) – Per oltre due secoli ilha saputo farsi riconoscere in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza e di tradizione Made in Italy. E proprio per celebrare la maestria della filiera italiana del tabacco,ha creato. Disponibile da oggi, questo nuovo prodotto celebra l’anima italiana e le capacità dei coltivatori locali, rendendoalla storia del nostro Paese.Già dal nome si intuisce l’essenza di, capace di coniugare la tradizione tabacchicola italiana e il prestigio del marchio. Questo prodotto, in particolare, nasce dalla fusione di tabacco Kentucky 100% Made in Italy coltivato in Toscana, nel Lazio e in Campania. Un blend innovativo, autentico e controllato dal seme alla foglia.