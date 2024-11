Lanazione.it - Lutto nella musica, è morto il compositore lucchese Renato Serio

Roma, 4 novembre 2024 –nel mondo dellaper la scomparsa dele direttore d’orchestra. Nato a Lucca nel 1947è stato autore di sigle di programmi televisivi, tra i quali Ciao Darwin, e direttore di orchestre in spettacoli televisivi. Ha anche scritto ladell'inno di Forza Italia. Ha collaborato con diversi cantautori italiani, comeZero, Amedeo Minghi e Francesco De Gregori e si è occupato anche dell'orchestrazione di brani per altri noti artisti, fra cui Angelo Branduardi, Gianni Morandi, Mia Martini, Amii Stewart, Anna Oxa e Amedeo Minghi.sua carriera ha lavorato alla composizione e all'arrangiamento di colonne sonore per il cinema, collaborando anche con Armando Trovajoli (con cui ha collaborato per quindici anni) e Riz Ortolani realizzando musiche per film come Una giornata particolare di Ettore Scola o Profumo di donna di Dino Risi.