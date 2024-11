L’ombelico di Roma non è solo il centro della città | ecco il suo importante significato

Leggi tutto su Funweek.it

Come i Greci, anche ini si interrogavano spesso su quale fosse il verodel mondo. I Greci collocavano questoa Delfi, nel Tempio di Apollo, dove l’onfalo rappresentava il punto centrale, che secondo il mito, Zeus aveva definito tracciando la traiettoria di due aquile. Ini ripresero questa idea simbolica, realizzando il loro proprio “ombelico” del mondo, l’Umbilicus Urbise, nei pressi dell’arco di Settimio Severo e del TempioConcordia. L’Umbilicus Urbis: struttura e simbolismo ShutterstockL’Umbilicus Urbise è un antico cono di mattoni, originariamente rivestito di marmi bianchi e colorati, sulla cui sommità poteva ergersi una colonna o una statua. La particolarità di questo antico monumento risiede nonnel suo nome, ma anche nella sua struttura e nel simbolismo che racchiude. Sebbene possa sembrare una semplice costruzione in pietra, alcuni storici sostengono che ini utilizzassero la fossa di questo monumento per depositare i primi frutti dell’anno come offerta sacrificale agli dei.