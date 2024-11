Gaeta.it - L’arte che riscopre il deserto: la monumentale installazione di Federica Di Carlo alle piramidi

Facebook WhatsApp Twitter L’“I See I See” diDista attirando l’attenzione del pubblico internazionale grazie alla sua interazione unica con l’ambiente naturale e culturale delledi Giza. Questa opera, caratterizzata da una struttura impressionante e da un messaggio profondo, invita gli spettatori a percepire il paesaggio in una luce completamente nuova. La mostra, parte dell’evento d’arte internazionale “Forever Is Now“, rimarrà aperta fino al 16 novembre e include artisti selezionati da tutto il mondo. La presenza dell’artista italiana come unica rappresentante femminile del nostro Paese in questa edizione è motivo di orgoglio e un esempio significativo di creatività contemporanea. I dettagli dell’opera “I See I See” misura sette metri di lunghezza e quasi tre di altezza, realizzata attraverso una rete intricata di lenti ottiche.