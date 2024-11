Lanazione.it - “La Nazione di Puccini”, in mostra la vita del grande compositore

Leggi tutto su Lanazione.it

Firenze, 4 novembre 2024 – In occasione di una doppia ricorrenza — il centenario della scomparsa di Giacomoe il 165° anniversario della fondazione de La— inaugura la"Ladi: Immagini, Luoghi e Suggerimenti di undi Genio", un viaggio unico che ripercorre la, le passioni e la creatività di uno dei più grandi compositori italiani. L'inaugurazione, su invito, è fissata per il 5 novembre 2024 alle ore 17, nella prestigiosa Sala del Cenacolo, nel Complesso di Vicolo Valdina alla Camera dei Deputati - Piazza in Campo Marzio, 42, Roma -, e sarà presieduta dal Vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulé, dalla Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, La, il Resto del Carlino, il Giorno e Luce!, Agnese Pini e dal Maestro Alberto Veronesi, Presidente del Comitato Celebrazioniane. Larimarrà aperta fino al 14 novembre 2024, con ingresso gratuito.