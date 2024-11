Lanazione.it - Jolo sempre in alto, bene Prato Nord e Cf. La Pietà corsara a Quarrata: ora terzo posto

La giornata si è aperta idealmente a Tavola alle 14, quando il vice-presidente Massimo Taiti e una delegazione del comitato toscano Figc ha consegnato al parroco don Migliorini una donazione da 500 euro in memoria di don Maggini, che servirà per borse di studio volte a finanziare la pratica calcistica. Per il resto, l’ottavo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria andato in archivio ieri non ha risparmiato sorprese, sovvertendo anche qualche pronostico: i sodalizi die provincia possono già tirare le prime somme in attesa di prepararsi (chi è ancora in gioco) per l’imminente turno di Coppa Toscana. Iniziando dalla Prima Categoria dicevamo, dove la marcia dellocontinua spedita: una rete di Pagnini vale l’1-0 e il secondodel girone D consolidato, con il primooccupato allo stato attuale dal Settimello che dista attualmente un solo punto.