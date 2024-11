Oasport.it - Jasmine Paolini si arrende a testa altissima ad Aryna Sabalenka: resta in corsa per la semifinale alle WTA Finals

è tornata in campo quest’oggi a Riad (Arabia Saudita) per la seconda giornata del Gruppo Viola delle WTA2024. Dopo aver vinto all’esordio contro la n.5 del ranking Elena Rybakina, la toscana (n.4 WTA) era attesa a una sfida molto complicata contro la n.1 del mondo. L’azzurra ha lottato con grande caparbietà e qualità al cospetto della potente bielorussa, vittoriosa alla fine sullo score di 6-3 7-5 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Dopo un avvio molto complicato, sotto 0-4 nel primo set,è stato in grado di contrastare meglio il tennis della sua più titolata avversaria e la partita è stata più combattuta. Alla fine, la maggior potenza nei turni in battuta della ragazza di Minsk ha fatto la differenza. E così, mercoledì 6 novembre,si giocherà l’accessosemifinali nello scontro diretto contro la cinese Qinwen Zheng (n.7 del ranking), a segno contro Rybakina quest’oggi.