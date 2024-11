Thesocialpost.it - Incidente davanti alla scuola: vigile travolto da una macchina mentre fa attraversare i bimbi

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un agente della polizia locale di 62 anni è stato investito da un’autosvolgeva il suo servizio di assistenza per l’attraversamento dei bambiniErmanno Olmi in viale Bodio. L’è avvenuto nella mattina di lunedì 4 novembre, poco dopo le 8:30, quando l’agente si è posizionato sulla strada per permettere l’attraversamento di una madre con un passeggino. Secondo le ricostruzioni, l’uomo è stato colpito violentemente da un veicolo guidato da un addettosicurezza di 33 anni, che si stava dirigendo verso piazzale Nigra.Leggi anche: La moto sbanda a causa di una macchia d’olio sull’asfalto: Claudia Cocchetti muore a 32 anni Un impatto violentissimo L’impatto è stato forte, tanto da far sbalzare l’agente sull’asfalto per alcuni metri. Trasportato al Policlinico in codice giallo, ha riportato sei costole fratturate e la perforazione di un polmone. Nonostante le gravi ferite, non è in pericolo di vita.