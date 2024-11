Anteprima24.it - Il Comune al fianco della scuola: visita all’Oliveto Didattico

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale di Pietradefusi, guidata dal sindaco Nino Musto, ha intrapreso un programma di sensibilizzazione delle giovani generazioni verso l’ambiente e l’eco sostenibilità. “In questa ottica- spiega il Sindaco- abbiamo inteso organizzare una due giorni di visite all‘OlivetoRegione Campania, gestito dall’Oleificio FAM di Venticano. Il giorno 5 novembre, a partire dalle ore 9,45, si terrà laorganizzata per i bambini dell’asilo e delle prime 2 classi delle scuole elementari. Successivamente il giorno 6 novembre, sempre dalle ore 9,45, è prevista laguidata per i bambiniterza,quarta e quinta classe delle elementari. Ilmetterà a disposizione lobus per il trasporto e si farà carico del costo. Vi allego anche un piccolo manifesto di quanto i nostri bimbi faranno presso l’Oliveto