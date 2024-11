Tpi.it - “Ho un cancro”: la rivelazione di James Van Der Beek, attore protagonista di Dawson’s Creek

Leggi tutto su Tpi.it

L’Van Der, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Dawson Leery nella serie tv, ha unal colon-retto. Lo ha rivelato lui stesso in un’intervista esclusiva al magazine People. “Ho uncolorettale. Ho affrontato questa diagnosi in privato e ho preso delle misure per risolverla, con il supporto della mia incredibile famiglia”, ha dichiarato Van Der, 47 anni, sposato dal 2010 con la produttrice Kimberly Brook, con cui ha avuto sei figli. L’ha poi voluto tranquillizzare i fan: “C’è motivo di essere ottimisti e mi sento bene”, ha aggiunto.