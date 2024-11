Inter-news.it - Highlights Serie A | Napoli-Atalanta 0-3: Conte umiliato in casa

, big match della domenica delle 12.30 e valido per l’undicesima giornata diA, si è concluso sul risultato di 0-3. Uragano Dea al Maradona, con Antonioa -7 dal suo ritorno a Milano contro l’Inter. Di seguito il video con i gol e glidella partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona. GOLEADA NERAZZURRA – Sin dai primi minuti, l’dimostra di essere scesa in campo con il giusto atteggiamento. Ilfatica a costruire gioco e a trovare spazi tra le linee avversarie, apparsa molto compatta e organizzata sia in fase difensiva che nella gestione del pressing. La svolta arriva al 10’, quando Charles De Ketelaere serve un pallone preciso per Lookman. Il, ancora scosso dal gol, prova a reagire ma si scontra ripetutamente contro una difesa atalantina attenta e concentrata.