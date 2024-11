Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024, colpo di scena: Tommaso Franchi vola in Spagna da Maica Benedicto

Nelle ultime ore, ilha stupito il pubblico con una notizia trapelata dalla, concorrente italiano del reality, si recherà a Madrid per una visita speciale nella Casa del “Gran Hermano”. L’annuncio è arrivato ufficialmente durante la puntata di ieri delspagnolo, generandoattesa tra i fan e sollevando domande sulla sua reazione e su come affronterà questa nuova avventura., concorrente del “Gran Hermano”, avevano già dimostrato una particolare intesa durante un recente collegamento tra le due edizioni del reality, ammettendo entrambi di essere rimasti colpiti l’uno dall’altra e di desiderare di rivedersi. In quella occasione,aveva dichiarato di provare attrazione per, affermando: “Quando uscirò di qui vorrei rincontrarla, o vado io a Madrid oppure viene lei da me in Toscana”.