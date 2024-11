Tg24.sky.it - Giovane scomparso nel nulla ad Halloween: continuano le indagini nel Milanese

Un 25enne ènella notte di: il suo scooter è stato ritrovato ai margini di un campo, il suo casco 20 metri più in là nell’erba, e a circa 500 metri di distanza c’erano il giubbotto e una sola scarpa. Sulla scomparsa di Gino Panaiia indagano ora i carabinieri, mentre i famigliari e la fidanzata hanno lanciato un appello per ritrovarlo.Le ricercheLa sera diil 25enne era con alcuni amici in un locale a Zibido San Giacomo, località situata tra il Naviglio Pavese e il Parco del Ticino, dove si era recentemente trasferito. Il ragazzo è stato ripreso dalle telecamere del locale, mentre si allontanava sul suo scooter in piena notte. Sabato le ricerche dei vigili del fuoco, muniti di droni ed elicottero, hanno rinvenuto alcuni oggetti appartenenti al, tra cui il portafogli.