Lanazione.it - Esselunga, nuovi orari in Toscana: chiusura anticipata alle 21. Ecco dove e perché

Prato, 4 novembre 2024 - Da oggi,di un’ora per il punto venditadi Prato-Leonardo Da Vinci, che chiuderà i battenti21 invece che22. Si tratta dell’unico supermercato toscano che, da oggi, si uniformanuove direttive aziendali.ha infatti deciso, per tutto il territorio nazionale, di anticipare21 lo stopvendite nei supermercati in cui finora si è chiuso più tardi.spiega che questa scelta è stata presa per motivi organizzativi e per venire incontroesigenze dei dipendenti, permettendo loro di concludere i turni in anticipo e di tornare a casa prima la sera.