Lapresse.it - Elezioni Usa 2024: quando si vota, come funzionano

Il 5 novembre negli Usa è l’Election Day. Circa 244 milioni di americani sono chiamati a eleggere il 47esimo presidente, che assumerà la carica a gennaio 2025 per un mandato quadriennale. Ma gli elettori non dovranno solo scegliere tra l’attuale vicepresidente democratica Kamala Harris e l’ex presidente repubblicano Donald Trump, sianche per il rinnovamento completo dei 435 membri della Camera dei rappresentanti e per 34 membri su 100 del Senato.indiretta e grandi elettori Il sistema di elezione presidenziale negli Stati Uniti è indiretto. I cittadini nonno direttamente per il presidente, ma eleggono i grandi elettori, che successivamente voteranno per il candidato presidenziale. Ogni Stato ha un numero di grandi elettori proporzionale alla sua popolazione.