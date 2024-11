Iltempo.it - "Cinque a due", l'ultimo sondaggio sugli Stati in bilico: chi la spunta fra Trump e Harris

Gli americani sono chiamati a scegliere il nuovo presidente degliUniti al termine di una delle campagne elettorali più dure degli ultimi decenni. Il sistema elettorale Usa è basato sui grandi elettori, ossia sui delegati dei singolidell'unione e come da tradizione anche questa volta saranno quelli ina decretare il prossimo inquilino della Casa Bianca, Donaldo Kamala. L'vede il primo in vantaggio per 5-2 negli "Swing State", gliin, che tuttavia andranno da una parte o dall'altra per un pugno di voti. A fornire la previsione è l'emittente americana Abc, sulla scorta di undiffuso alla vigilia dell'"election day" di martedì 5 novembre. Il rilievo dello studio si basa sulla tradizione per la quale la gran parte dei 50del Paese predilige stabilmente questo o quel partito, confermando dunque ogni quattro anni la fiducia a democratici o repubblicani.