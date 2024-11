Thesocialpost.it - Castelli Romani, ragazzina 12enne accoltella il compagno di classe a scuola: aveva fatto la spia

In unadei, a Marino, unadi 12 anni hato undinel cortile dell’istituto. L’episodio, avvenuto nella mattinata, ha visto l’intervento dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo, subito giunti sul posto. Secondo le ricostruzioni preliminari, i due giovanino avuto un litigio nei giorni precedenti per ragioni ancora da chiarire. La ragazza, subito dopo il gesto, ha chiamato in lacrime il 112 per avvisare i militari dell’accaduto. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno trovato il coltello da cucina utilizzato e stanno ora cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica del