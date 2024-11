Lanazione.it - Casa della salute senza frigorifero. Medici in difficoltà per le vaccinazioni

Leggi tutto su Lanazione.it

Una situazione paradossale quelladi Gragnola, nel Comune di Fivizzano: la mancanza di unper inali continua a lasciare al palo la campagna vaccinale. Il problema, denunciato ormai da tempo ancora non si è risolto malgrado lesia già iniziata e la segnalazione sia arrivata da tempo all’azienda sanitaria. Nelladi Gragnola ilper conservare i vaccini ancora non c’è. Nel borgoGragnola, nel cuorevalle del Lucido, la struttura ambulatoriale inaugurata appena due anni fa è posizionata a breve distanza sia dalla Stazione ferroviaria che dalla provinciale per Monzone e dalla SR 445 per la Garfagnana. E allafanno riferimento per le necessità sanitarie molti abitantizona.