Calcio Fonseca | Domani Leao partirà titolare

Roma, 4 nov. (askanews) – “Non partiamo favoriti, questa è l’unica cosa per cui la sfida die il derby di settembre sono simili” Così Pauloalla vigilia del match di Champions League in programmaa Madrid contro il Real. Eppure il Milan arriva con il suo carico di storia, con nuovi giocatori di spessore internazionale, con Maignan pronto a opporsi al connazionale Mbappé e con. Conferma l’allenatore: “Sì, Rafadall’inizio e mi aspetto che possa essere decisivo. Normale che si discuta tanto di questo, ma io so che cosa è importante per me e la squadra”.mette ancora avanti le sue certezze, non arretra neppure di fronte alla forza d’urto del Real. Il momento racconta di un Milan ancora in difficoltà, ma il tecnico rilancia: “Speriamo di essere all’altezza di questa grande sfida. L’abbiamo preparata in modo diverso dalle altre, per affrontare giocatori diversi con una strategia differente.