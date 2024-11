Calciomercato.it - Brutto infortunio in Serie A: esce dolorante e in lacrime

Calciatore a terrae visibilmente provato per il problema fisico che lo ha poi costretto ad abbandonare la partita in anticipo Sono in corso due delle ultime tre partite dell’undicesima giornata diA, Parma-Genoa ed Empoli-Como. La gara del ‘Tardini’ è stata subito scossa dall’di uno dei calciatori più talentuosi della squadra padrone di casa. SerioinA (LaPresse) – calciomercato.itParliamo di Bernabé, che al quarto d’ora si è accasciato a terra moltoin conseguenza di uno scatto. Il centrocampista dei ducali si è toccato la parte anteriore della coscia destra, potrebbe trattarsi di uno stiramento ma non si può escludere un problema ben più grave vista la reazione del numero 10 gialloblù. Le telecamere hanno ripreso Bernabé visibilmente dispiaciuto per l’uscita di scena così presto dalla gara: poco dopo ha abbandonato il terreno di gioco in, sorretto da due membri dello staff sanitario.