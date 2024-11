Sport.quotidiano.net - Basket, non convince ma vince, il GMV, sul campo del Versilia, in Divisione Regionale 2

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Pisa, 4 novembre 2024 – Torna al successo il GMV, nella quarta giornata del campionato di2, a Pietrasanta, suldel2002: gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli non hanno brillato, complice anche il fatto di aver saltato alcuni allenamenti, causa indisponibilità della palestra, ma, grazie ad alcune giocate individuali, soprattutto di Balestrieri e Davini, sono riusciti a cogliere due punti tanto meritati quanto importanti per la classifica. LA CRONACA – I biancoverdi iniziano il match senza troppa convinzione, con pochi movimenti offensivi e tanta confusione, ma gli avversari non sembrano avere un approccio migliore alla partita, non ne approfittano, al contrario commettono errori ingenui, ed il primo quarto trascorre in sostanziale equilibrio, con i ragazzi di Cinzia Piazza avanti di 4 alla fine del periodo (12-16).