Anm, è il giorno dell'assemblea in difesa del giudice Gattuso. E i magistrati chiedono tutele

Bologna, 4 novembre 2024 – Oggi si riunisce l’assemblea definita “urgente”, lanciata dall’Associazione magistrale(Anm), che ha lanciato un appello alla partecipazione anche ai cittadini di Bologna. L’evento pubblico – a cui parteciperà anche il presidente Giuseppe Santalucia – si svolge nella Sala delle Colonne del tribunale di via Farini e tratterà ladelMarcoattaccato dalla premier Giorgia Meloni e dal vicepremier Matteo Salvini. La questione riguarda il decreto legge ‘Paesi sicuri’ deliberato dal governo, che prevede, nella lista dei Paesi in cui rimpatriare con procedura accelerata i migranti irregolari, pure il Bangladesh. Ma ildel tribunale di Bologna ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, chiedendole di pronunciarsi sull’argomento ed eventualmente di disapplicare il documento in quanto soccombente rispetto al diritto europeo, ritenendo che il Bangladesh non possa definirsi sicuro in quanto sono qui perseguitate minoranze anche di difficile identificazione, tipo le persone Lgbtiqa+.