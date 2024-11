Agnes. Viaggio di solidarietà in Kenya”, le voci di sei donne raccolte da don Ginami

Leggi tutto su Bergamonews.it

È uscito nei giorni scorsi “” il reportage di don Luigiche raccoglie le testimonianze di seiprotagoniste del 63°diin. A firmare l’introduzione al volume è monsignor Carlo Mazza, Vescovo emerito di Fidenza.diin(26 settembre – 10 ottobre 2024)Introduzione Disporre con parole pertinenti un’introduzione al libretto#VoltiDiSperanza n.49 di don Gigi non è affatto semplice. Già a considerare il titolo tematico “Se vuoi essere il primo corri da solo. Se vuoi andare lontano cammina insieme”, si rischia molto, o per eccesso o per difetto anche perché don Gigi non consente mezze misure. Il presente testosi compone di sei riquadri di diversi contenuti e di differenti stili letterari. Tra l’altro, per distinguersi dagli altri Report, due sono scritti da dueegregie (Valentina Alazraki, giornalista TV accreditata in Vaticano, e Maria Blanca Casillas Sillo, Membro dell’Associazione Amici di Santina Zucchelli) e quattro da don Gigi.