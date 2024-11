Lanazione.it - Agatensi: "Terzo risultato utile". Ghinassi: "Abbiamo stretto i denti"

Leggi tutto su Lanazione.it

FIGLINE - Il Figline non riesce a metterla in porta neppure in superiorità numerica, il San Donato Tavarnelle che non riesce a sbloccarsi, ma se non altro stavolta si è trovato a giocare quando è rimasto in dieci per l’espulsione di Ascoli. Ed è proprio lo squilibrio numerico ad aver dato vita ad un’ultima parte di gara vibrante e convincente. Come sottolinea il direttore sportivo del Figline, Andrea. "È stato un pareggio giusto, alla fine.incontrato una squadra venuta qui per portare via almeno un punto. Dispiace che il Figline non abbia saputo sfruttare la superiorità numerica". Certo, continua, "c’è da dire che Leoni ha fatto una gran parata nel finale e ha salvato la sua squadra. Noi,sicuramente dato continuità al momento e portato a casa ilconsucutivo".