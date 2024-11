Oasport.it - WTA Finals, rimonta vincente di Iga Swiatek: Krejcikova ribaltata in tre set

Una vittoria con il brivido per Iga. La tennista polacca, numero 2 del mondo dopo essere stata in vetta per gran parte del 2024, torna in campo dopo quasi due mesi e batte Barboraal debutto nelle WTA, di cui è campionessa uscente. Una partita lunga e combattuta, chiusa sul 4-6 7-5 6-2 in due ore e trentacinque minuti in cui ha dovuto combattere con la ruggine prima di prendere in mano la partita. Nella prima frazione appare troppo legata, lontana parente della giocatrice che è stata la prima della classe per 50 settimane consecutive. Tanto è vero che il break arriva immediato nel primo gioco e la ceca si ritrova a poter condurre con tutta tranquillità la partita.