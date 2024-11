Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 03-11-2024 ore 13:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

NOTIZIARIO RADIO DEL 3 NOVEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN INTERNA, DOVE E’ RIMOSSO L’ INCIDENTE SEGNALATO IN PRECEDENZA TRA LE USCITE DI PRENESTINA E DELLA DIRAMAZIONESUD, PERMANGONO RALLEMNTAMENTI SULLA DIRAMAZIONESUD INVECE CODE PER TRAFFICO TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE PER TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA VIA DI TOR BELLA MONACA E VIA DI FONTANA CANDIDA VERSO LAGHETTO ANCORA CODE SULLA VIA DEI LAGHI TRA PANTANELE E MARINO NELLE DUE DIREZIONI ENNESIME CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA CODE ANCHE S8ULLA STATALE DELLA SCAFA TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIA PORTUENSE VERSO FIUMICINO INFINE, SULLA STATALE APPIA CODE A TRATTI TRA LA VIA DEI LAGHI E GENZANO NNEI DUE SENSI DI MARCIA DA ...