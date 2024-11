Ilrestodelcarlino.it - Unieuro, riparte l’Opa: ora i francesi puntano al 90% per uscire in fretta dalla Borsa

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 3 novembre 2024 – Ancora cinque giorni, poi il futuro disarà più chiaro. Magari ancora da scrivere, ma comunque più facile da decifrare. Certo, la prima parte del, quella decisiva, ha già espresso il suo verdetto: dal 2 settembre al 25 ottobre, Fnac Darty è salita dal 4,4 al 71,5% della società di via Maroncelli, offrendo circa 12 euro per ogni azione del colosso forlivese (9 in contanti, mentre altri 3 sono il valore corrispondente ad azioni). Da domani a venerdì 8 novembre,viene riaperta per una seconda e ultima fase, che i nuovi proprietari hanno chiesto per irrobustire il loro controllo. Il 71,5% è più della ‘soglia minima’ dei due terzi. Ma l’obiettivo, nemmeno nascosto, è di arrivare al 90%, quello che inizialmente volevano raggiungere.