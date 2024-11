Gaeta.it - Un antico tempio arabo sommerso riemerge sotto il mare di Pozzuoli, rivelando segreti storici

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Nei fondali marini di, a pochi passi da Napoli, si cela un tesoro archeologico di grande valore. Un, risalente a circa duemila anni fa, costruito da immigrati dell’regno di Nabataea, è stato recentemente scoperto grazie ai lavori della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. Questo ritrovamento non solo racconta storie di antiche rotte commerciali, ma offre anche spunti incredibili sulla cultura dei Nabatei, noti per i loro magnifici edifici scolpiti nella roccia. La scoperta delLa conferma dell’esistenza di questoè arrivata dopo diversi studi e scoperte di materiali archeologici già noti. Iscrizioni nella lingua nabatea erano state già rinvenute in passato, insieme ad altari e basi dedicate al dio localmente chiamato Dusares.