TS – Gomitata netta ennesimo episodio ai danni della Roma

VERONA – "Sembra anche, che poi spacca N'Dicka e rimane a terra cinque minuti per riprendersi.ai. Quello che vorrei direi è che penso che la squadra ha fatto tante cose bene, praticamente regalando dei gol. Quando fai errori così li paghi. Questo però è fallo, poco da dire. Mi spiace per i ragazzi perché oggi hanno fatto una partita pazzesca per intensità, gioco e occasioni. Abbiamo commesso errori sul primo gol, nel secondo c'è fallo e il terzo è un contropiede che ci è scappato alla fine. Perso una partita che la squadra ha giocato a ottimi livelli'". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, del tecnicoIvan Juric dopo il clamoroso ko per 3-2 al Bentegodi contro l'Hellas Verona.