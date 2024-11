Siete ridicoli Tu sì que vales bufera su Maria De Filippi dopo l’ultima puntata

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Tu sì que, scatta la rivolta social. Tanti, milioni di spettatori significano successo. Ma significa pure, inevitabilmente, qualche critica. E quella che sta montando recentemente sui social, in particolare su X (l’ex Twitter, ndr), è qualcosa cheDe, Sabrina Ferilli e il resto della banda del programma di Canale 5 non può permettersi di trascurare. Oltre alle esibizioni dei concorrenti, alcune delle quali veramente emozionanti ed originali, come ad esempio quella di Geneviève sui suoni della natura, c’è una novità. Sabrina Ferilli e Giovannino sono protagonisti di un crossover che inizialmente aveva divertito e colpito il pubblico. In sostanza ci sarebbe – il condizionale è quanto mai obbligatorio – una ‘liaison’ tra l’attrice e il suo disturbatore Leggi anche: “Sono qui per Sabrina”.