Ilgiorno.it - Settimana della cucina bustocca. A tavola con i sapori di una volta

Va in scena dall’8 al 17 novembre La. La quarta edizione è promossa dal Magistero dei Bruscitti con il patrocinio e la collaborazione dell’amministrazione comunale. Appuntamento imperdibile per i buongustai e per chi vuole conoscere i piatti tipicitradizione. Sono ben 20 i ristoranti del territorio, di cui 5 bustocchi, che quest’anno proporranno i piatti di una, i Bruscitti, il Risotto e Luganega, le Polpette con le verze e la Cazoeula. Tuttiti rigorosamente secondo le antiche ricette del Magistero le stesse che ben conoscevano le nonne di una. Anche quest’anno si registra l’adesione numerosa di attività delle città limitrofe, da Gallarate a Olgiate Olona, ma non mancano ristoranti del nordprovincia, a Varese, Malnate, Cuveglio.