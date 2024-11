.com - Serie C / La Vis batte la capolista: Ascoli, buon punto ad Arezzo

Impresa degli uomini di Stellone che al “Benelli” superano laPescara. I bianconeri escono indenni da. Secondo risultato utile consecutivo dopo un momento difficilissimo VALLESINA, 3 novembre 2024 – Domenica con esami difficilissimi per Vis ed, la prima in casa con la squadra di testa del torneo, il Pescara, i secondi nella trasferta di. Per la Vis, domenica di gloria col successo sul Pescara di mister Baldini. In una gara vivace con due formazioni che hanno giocato a viso aperto, la Vis si è fatta subito pericolosissima al 6’ con Okoro, ma Plizzari neutralizza. Al 22’, l’episodio che sposta gli equilibri della gara. Squizzato subisce la seconda ammonizione e lascia il Pescara in 10 uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, il Pescara sfiora la rete con un bel colpo di testa di Pierozzi al 32’, ma Vukovic salva.