Secoloditalia.it - “Se la Corte Ue dà ragione al giudice di Bologna salta pure Schengen”: l’allarme di Fidanza

«Il governo non cerca conflitti, agisce nel rispetto delle norme nazionali ed europee. Inoltre con l’ultimo decreto ha elevato a legge primaria la lista dei Paesi sicuri, la cui definizione è e resta in capo agli Stati membri, e ha anche recepito una discutibile sentenza europea, togliendo da quella lista Camerun, Colombia e Nigeria. Se un magistrato decidesse ancora di non convalidare il rimpatrio, saremmo di fronte a una nuova grave forzatura, tutta politica». Così Carlo, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, in un’intervista a La Repubblica, in merito allo scontro con i giudici sui centri di permanenza per il rimpatrio in Albania. «In nessun Paese europeo i magistrati chiedono di non procedere ai rimpatri.