Lopinionista.it - Schlein: “Pd non sosterrà i governatori uscenti sul terzo mandato”

Leggi tutto su Lopinionista.it

ROMA – “Il Pd ha una posizione chiarissima: siamo contrari al. Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd nonpresidentiper un”. Così la segretaria del Pd, Elly, rispondendo a una domanda su un eventualein Campania, ospite di ‘Che tempo che fa’ in onda sul Nove. “Pensa che non avremmo sostenuto con piacere Bonaccini per una terza corsa in Emilia-Romagna o de Caro amatissimo a Bari? Ma non è questo il punto, le regole valgono per tutti e se qualcuno non è abituato perché prima funzionava diversamente, adesso è bene che si abitui al cambiamento perché io sono stata eletta esattamente per fare questo”, ha concluso la leader Dem. L'articolo: “Pd nonsul” L'Opinionista.