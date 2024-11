Biccy.it - Ricciarelli la spara grossa su Lucarelli, interviene Venier: “Io la difendo!”

Come ogni settimana, Maraanche oggi a Domenica In si è occupata di Ballando Con le Stelle. In studio oltre ad alcuni concorrenti c’erano Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e alcuni vip, tra cui Katiae Alessandra Mussolini. La cantante lirica ha lanciato delle frecciatine a Selvaggia, dicendo che la sua vicinanza a Guillermo Mariotto avrebbe reso meno buono lo stilista. Non contenta laha anche detto che Selvaggia sarebbe una delle ragioni per le quali ha deciso di non partecipare a Ballando Con le Stelle. “Alan Friedman ha avuto il coraggio di fare questo programma. Se lo voglio fare? No, io non avrei il coraggio. Guillermo io ti voglio bene e tu lo sai. Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì? Con chi? Dai, con quella lì. Quella che sta vicino a te nel programma. No, io non ho fatto nomi.