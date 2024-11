Medevedev | Se Trump ferma guerraè JFK

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

8.00 Le elezioni statunitensi "non cambieranno nulla per la Russia" e lo "sbiadito" Donald, "che pronuncia banalità non puòre la guerra in Ucraina"." Se ci provasse davvero, potrebbe diventare il nuovo JFK". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, riferendosi all'ex presidente Usa John Fitzgerald Kennedy assassinato a Dallas nel 1963. Medvedev definisce poi la candidata democratica Kamala Harris una "stupida, inesperta, impulsiva".