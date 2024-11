Lanazione.it - L’Unicorno arriva in anticipo. Il maxi cantiere sposta il festival

La diciottesima edizione della ’Festa del’ si è chiusa poco più di tre mesi fa, portando nel borgo di Vinci centinaia di cosplayer, decine di migliaia di visitatori e ospiti d’eccezione quali Cristina D’Avena, i Meganoidi. E ci sono già le date per la prossima, che si svolgerà inrispetto alle ultime edizioni a causa del’Vinci Immaginari Futuri’ che dovrebbe partire entro la fine della settimana. Lo hanno comunicato nelle scorse ore gli organizzatori, specificando come la Festa del2025 inizierà il prossimo 11 luglio per concludersi il 13 luglio successivo dopo la consueta tre giorni di eventi. "Con queste nuove date avremo modo di evitare i cantieri edili più invasivi e svolgere la manifestazione in totale sicurezza – hanno fatto sapere - senza dover rinunciare a preziosi spazi.