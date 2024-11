Lanazione.it - Lucca Comics & Games, “l’assalto” finale degli appassionati

Leggi tutto su Lanazione.it

, 3 novembre 2024 –2024 chiude oggi i battenti (stasera alle 19), ma non prima di aver proposto un programma denso di eventi, ospiti e anteprime. Tra i tanti appuntamenti segnaliamo: alle 10 nella Chiesa di San Giovanni, Ultimate Universe – La nascita di un nuovo Universo Marvel. Che cos’è questo nuovo Universo Ultimate? Da dove viene, e in che direzione va? Alle 11 nella sede dell’Ufficio stampa sarà presentata l’edizione 2025 di “Collezionando”, la manifestazione di primavera prevalentemente dedicata al fumetto. Alle 13 nella in Chiesa di San Giovanni, “Yambo! A 150 anni dalla nascita”, una rassegna nazionale celebra Yambo, al secolo Enrico Novelli, autore e artista poliedrico, protagonista acon il graphic novel Gli esploratori dell’infinito (Baya) di Davide La Rosa e Armin Barducci.