LA NUOVA TALPA FARÀ PRESA SUL PUBBLICO? L’ANTEPRIMA DI INFINITY TRA LUCI E OMBRE

Dopo ben sedici anni di assenza dagli schermi, Latorna in video a sor, con solo pochi giorni di preavviso: dopo vari spostamenti nel palinsesto autunnale, per il debutto del reality è stata alla fine scelta la data di martedì 5 novembre. Laandrà in onda sull’ammiraglia Mediaset, con la conseguente perdita, da parte di Italia1, di un proprio programma di punta, fortemente identitario. Non solo: per la prima volta, Mediaset si avvarrà della piattaformaper contenuti aggiuntivi e anticipazioni. Susono infatti già disponibili tre lunghi video introduttivi, grazie ai quali possiamo iniziare a farci un’idea sullaversione del reality che fu di Paola Perego. La conduzione di Diletta Leotta appare piuttosto fredda, piatta e recitata; lei è bellissima è spigliata, ma i reality richiedono una conduzione più matura, spontanea e di carattere.