Inter-news.it - Inter-Venezia, le probabili formazioni per l’11ª giornata di Serie A

si giocherà oggi alle ore 20:45 allo Stadio San Siro di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per l’undicesimadiA.CASA – L’contro ilnon dovrà pensare alle partite successive contro Arsenal e Napoli e le possibili scelte di Simone Inzaghi vanno in contro a questa direzione. In difesa, si va verso il trio formato da Benjamin Pavard, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Il vero dubbio è in mezzo, dove tre giocatori si giocano un posto in regia: Piotr Zielinski, Barella e Mkhitaryan. Per Barella possibile turno di riposo. Il polacco è favorito. In avanti scalpita Taremi, anche se Thuram ha ancora qualche chance di giocare dal 1?. Recuperano sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu, i quali partiranno dalla panchina.