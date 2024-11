Liberoquotidiano.it - Incredibile Franceschini: per vendere il suo libro riabilita i fascisti di Salò

Vuoi vedere che inon erano poi tutti così cattivi? Vuoi vedere che non bisogna vergognasi di aver avuto un familiare schierato dalla parte del Duce? E vuoi vedere che alla fine lo ammettono pure a sinistra? Già, l'intervista rilasciata ieri da Darioal Corriere della Sera smonta tanti luoghi comuni che piacciono ai progressisti. E viene da chiedersi come mai l'ex ministro abbia deciso di rilasciarla in questo momento Il colloquio con Tommaso Labate inizia proprio con una breve storia della famiglia. «Mio padre», racconta l'esponente dem, «era stato un giovane partigiano cattolico ferrarese, poi membro del Comitato di liberazione nazionale e poi nel 1953 deputato della Democrazia cristiana per una legislatura».